KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
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KWS SAAT SECo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem fairen Aktienwert von 82 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler attestierte dem Einbecker Saatgutzüchter einen wachsenden Umsatz und ein starkes Ergebnis im Segment Getreide. Mit Blick auf den Aufbau des Segments Gemüse lägen die langfristigen Züchtungsprogramme im Plan, so der Experte am Dienstag./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Kaufen
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
64.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
65.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
12:26
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Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
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|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
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|23.09.26
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|09.10.26
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|DZ BANK
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
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|DZ BANK
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|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
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