KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
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KWS SAAT SECo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat im Zuge eines Analystenwechsels von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Saatgut-Hersteller baue seine internationalen Züchtungsprogramme im Gemüse-Bereich weiter
aus, schrieb der neu zuständige Analyst Peter Spengler am Dienstag. Der diesbezügliche Fahrplan vom "Veggie-Kapitalmarkttag" überzeuge. Positiv sei der beschleunigte Markteintritt bei den wichtigen "Fruity Crops". Dazu zählen Tomaten, Paprika, Melonen und Gurken./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Kaufen
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
64.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
68.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
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09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
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19.10.26
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19.10.26
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Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
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|KWS SAAT Kaufen
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|09.10.26
|KWS SAAT Halten
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|02.10.26
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|28.09.26
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|23.09.26
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|10:40
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|02.10.26
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|23.09.26
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|20.07.26
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|10.07.26
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|09.10.26
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|DZ BANK
|28.09.26
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|15.05.26
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Aktien in diesem Artikel
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DZ BANK
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Bernstein Research
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