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KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

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20.10.2026 10:40:13

KWS SAAT SECo Kaufen

KWS SAAT
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat im Zuge eines Analystenwechsels von 78 auf 82 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Saatgut-Hersteller baue seine internationalen Züchtungsprogramme im Gemüse-Bereich weiter
aus, schrieb der neu zuständige Analyst Peter Spengler am Dienstag. Der diesbezügliche Fahrplan vom "Veggie-Kapitalmarkttag" überzeuge. Positiv sei der beschleunigte Markteintritt bei den wichtigen "Fruity Crops". Dazu zählen Tomaten, Paprika, Melonen und Gurken./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Kaufen
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
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10:40 KWS SAAT Kaufen DZ BANK
09.10.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
02.10.26 KWS SAAT Add Baader Bank
28.09.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
23.09.26 KWS SAAT Add Baader Bank
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