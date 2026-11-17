Roche hat mit seinem Hoffnungsträger Giredestrant einen ersten Schritt in Richtung Blockbuster gemacht: Am Vorabend hat der Basler Pharmakonzern von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Brustkrebsmittel in Kombination mit Everolimus erhalten.

Giredestrant wird neu unter dem Markennamen Wilserdly auf dem US-Markt "für einen Listenpreis von 22'500 US-Dollar pro Monat" angeboten, wie der Konzern auf Anfrage durch die Nachrichtenagentur AWP mitteilte. "Dieser Preis entspricht dem Listenpreis des Medikaments und nicht unbedingt dem Betrag, den einzelne Patienten tatsächlich zahlen müssen", schränkt der Konzern ein.

Der Listenpreis eines Medikaments spiegele nicht die endgültigen Kosten für den Patienten wider, da Zwischenhändler im System, wie beispielsweise Pharmacy Benefit Manager (PBMs) und Versicherer, sowie Rabatte und Preisnachlässe im Rahmen staatlicher Programme oft erheblichen Einfluss darauf haben, wie viel ein Patient letztendlich zahle, schreibt der Konzern in der Stellungnahme weiter.

Preis mit Konkurrenz vergleichbar

Damit liegt der Preis vom Roche-Mittel in etwa auf dem gleichen Niveau wie das bereits zugelassene Inluriyo (Imlunestrant) von Eli Lilly, aber etwas tiefer als der von Etcamah (Camizestrant) von AstraZeneca, hebt der zuständige RBC-Analyst in seinem Kommentar hervor.

Der orale Östrogenrezeptor-Antagonist von Roche ist für Erwachsene mit Östrogenrezeptor-positivem, HER2-negativem, ESR1-mutiertem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs gedacht, wie die FDA am Montagabend mitteilte.

Die Mutation muss laut den Angaben mit einem von der FDA zugelassenen Test nachgewiesen sein. Die Erkrankung muss zudem während oder nach einer endokrinen adjuvanten Therapie wiedergekehrt sein oder unter mindestens einer endokrinen Therapie im metastasierten Stadium fortgeschritten sein.

Zugleich liess die Behörde den Test FoundationOne Liquid CDx als Companion Diagnostic zu. Er weise per Blutprobe ESR1-Mutationen nach, um Patientinnen und Patienten für die Behandlung zu identifizieren.

Umsatzbeitrag ab 2027

Wie Roche in dem Statement schreibt, erwartet der Konzern von der bevorstehenden Markteinführung bereits im kommenden Jahr einen Umsatzbeitrag, da 2027 das erste volle Jahr von Wilserdly auf dem Markt sein werde. "Der aktuelle Konsens der Analysten schätzt den Umsatz auf 500 bis 600 Millionen US-Dollar, was unseren Erwartungen entspricht."

Allerdings steht der Zulassungsentscheid für die viel grössere Patientengruppe noch aus. Hier hat sich die FDA eine Frist bis zum 30. November gesetzt. Dabei handelt sich um Brustkrebs in einem frühen Stadium, nach Operationen.

Für Roche stellt Giredestrant einen wichtigen Meilenstein dar. Der Konzern selbst traut dem Mittel Spitzenumsätze von mehr als 3 Milliarden Franken zu, einige Analysten halten sogar zweistellige Milliardensummen für denkbar - vorausgesetzt auch die zweite Indikation erhält grünes Licht.

Giredestrant ist ein sogenannter SERD, ein selektiver Östrogenrezeptor-Degrader, der nächsten Generation, der den Östrogenrezeptor nicht nur blockiert, sondern gezielt abbaut und damit den hormonellen Wachstumssignalweg von Brustkrebszellen direkt unterbindet. Besonders vielversprechend ist seine Wirksamkeit auch bei ESR1-mutierten Tumoren, die gegenüber herkömmlichen Hormontherapien häufig resistent geworden sind.

Roche bekommt erste FDA-Zulassung für neues Brustkrebsmittel Wilserdly

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für eine neue Tablette zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs erhalten - die erste Indikation für ein Medikament, das laut Führungskräften zum meistverkauften Produkt des Unternehmens werden könnte.

Roche teilte am späten Montag mit, dass das Medikament mit dem Markennamen Wilserdly in Kombination mit Novartis' Afinitor für die Behandlung einer bestimmten Form von fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs zugelassen wurde. Das Unternehmen wartet zudem auf eine FDA-Zulassung für den Einsatz desselben Medikaments in einer früheren Phase der Krankheit, womit es für eine grössere Patientengruppe zugänglich würde.

Nach Einschätzung von Roche hat das Medikament das Potenzial, die Behandlung von Brustkrebs grundlegend zu verändern. Allerdings wird es mit neuen Produkten konkurrieren müssen, die Astrazeneca und Eli Lilly derzeit entwickeln, sowie mit bereits auf dem Markt befindlichen Therapien.

Die erste FDA-Zulassung für Wilserdly markiert einen Meilenstein in Roches Brustkrebs-Portfolio, das die Wachstumsaussichten des Unternehmens stärken soll. Es könnte zudem eine noch grössere Chance im Bereich der Frühstadien der Erkrankung folgen, schrieb die Schweizer Privatbank Vontobel in einer Mitteilung an Kunden.

Wilserdly ist ein sogenannter selektiver Östrogenrezeptor-Destruktor, der das Wachstum von Krebszellen stoppen oder verlangsamen soll, indem er das Östrogenrezeptor-Protein abbaut, das diese Zellen als "Treibstoff" für ihre Ausbreitung nutzen.

Astrazeneca erhielt im September die FDA-Zulassung für ein Medikament derselben Klasse, Etcamah, zur Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs bei Nachweis einer Resistenzmutation und führt zudem Studien durch, um das Medikament in früheren Krankheitsstadien zu testen.

Die zulassungsrelevante Studie in der späten Entwicklungsphase, auf deren Grundlage Roche den Antrag gestellt hatte, zeigte laut Unternehmen, dass das Medikament der Standardtherapie deutlich überlegen war, wenn es darum ging, das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes bei Patientinnen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs zu senken.

Führungskräfte von Roche hatten zuvor erklärt, das Medikament könne zum meistverkauften Produkt des Unternehmens aller Zeiten werden. Das Unternehmen rechnet damit, dass das Medikament auf dem Höhepunkt mehr als 3 Milliarden Schweizer Franken Jahresumsatz erzielen könnte. Die Roche-Aktie verlor im SIX-Handel 0,77 Prozent auf 411 Franken.

ls/

Basel (awp) / Dow Jones Newswires