Um 12:09 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0.78 Prozent auf 17’620.22 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 88.486 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.404 Prozent auf 17’686.73 Punkte an der Kurstafel, nach 17’758.49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17’548.19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17’686.73 Punkten verzeichnete.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der SDAX bei 18’198.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der SDAX bei 18’486.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16’069.28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1.52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 2.98 Prozent auf 3.14 EUR), ProCredit (+ 2.58 Prozent auf 10.34 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2.10 Prozent auf 48.60 EUR), INDUS (+ 1.61 Prozent auf 34.80 EUR) und MBB SE (+ 1.00 Prozent auf 202.00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen PNE (-8.22 Prozent auf 4.69 EUR), Energiekontor (-5.95 Prozent auf 21.35 EUR), GFT SE (-5.27 Prozent auf 25.15 EUR), EVOTEC SE (-4.29 Prozent auf 2.81 EUR) und OHB SE (-3.31 Prozent auf 169.40 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 410’997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5.213 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.52 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch