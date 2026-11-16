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Index-Performance 16.11.2026 09:28:17

Freundlicher Handel: SDAX zum Start stärker

Freundlicher Handel: SDAX zum Start stärker

Der SDAX bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.14 Prozent fester bei 17’762.66 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88.502 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.243 Prozent fester bei 17’780.64 Punkten in den Handel, nach 17’737.60 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 17’780.64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’753.19 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der SDAX bei 18’198.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’633.51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 16’148.75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2.34 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19’325.96 Punkte. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 4.88 Prozent auf 77.30 EUR), pbb (+ 2.94 Prozent auf 2.66 EUR), grenke (+ 2.87 Prozent auf 12.20 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2.04 Prozent auf 35.00 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1.63 Prozent auf 15.59 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen secunet Security Networks (-1.81 Prozent auf 195.00 EUR), OHB SE (-1.69 Prozent auf 174.00 EUR), CANCOM SE (-1.69 Prozent auf 20.35 EUR), SGL Carbon SE (-1.55 Prozent auf 4.75 EUR) und Basler (-1.47 Prozent auf 23.45 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die pbb-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 84’755 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.213 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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