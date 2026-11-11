KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
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KWS SAAT SECo Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Add" belassen. Alles in Allem attestierte Volker Bosse dem Saatguthersteller am Mittwoch einen soliden Auftakt in das neue Geschäftsjahr. Im Detail seien die Zahlen aber gemischt: Während der Umsatz den Erwartungen entsprochen habe, sei das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) darunter geblieben./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
65.90 €
|
Abst. Kursziel*:
21.40%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
65.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.32%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: KWS posts good start to fiscal year 2026/2027 and confirms forecasts (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: KWS verzeichnet guten Start ins Geschäftsjahr 2026/2027 und bestätigt Prognosen (EQS Group)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
10.11.26
|XETRA-Handel: SDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.11.26
|XETRA-Handel: SDAX startet im Plus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|60.50
|-0.66%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:21
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KWS SAAT Add
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