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KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

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11.11.2026 09:21:44

KWS SAAT SECo Add

KWS SAAT
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Add" belassen. Alles in Allem attestierte Volker Bosse dem Saatguthersteller am Mittwoch einen soliden Auftakt in das neue Geschäftsjahr. Im Detail seien die Zahlen aber gemischt: Während der Umsatz den Erwartungen entsprochen habe, sei das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) darunter geblieben./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:59 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
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KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
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Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
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