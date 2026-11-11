KWS SAAT 60.05 CHF -3.55% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Add" belassen. Alles in Allem attestierte Volker Bosse dem Saatguthersteller am Mittwoch einen soliden Auftakt in das neue Geschäftsjahr. Im Detail seien die Zahlen aber gemischt: Während der Umsatz den Erwartungen entsprochen habe, sei das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) darunter geblieben./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:59 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.