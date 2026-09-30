KWS SAAT 63.04 CHF -2.57% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 85 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse kappte am Freitag zwar seine Ergebnisschätzungen. Er kam allerdings mit einem positiven Eindruck vom Kapitalmarkttag zurück. KWS habe beeindruckend aufgezeigt, wie man die Segmentumsätze in den kommenden Jahren hochschrauben wolle. Im Bereich der Gemüsesorten würden sich die Rückgänge aufgrund notwendiger Investitionen zunächst noch etwas ausweiten./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:24 / CEST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.