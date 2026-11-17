Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.63 Prozent leichter bei 17’646.81 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88.486 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.404 Prozent auf 17’686.73 Punkte an der Kurstafel, nach 17’758.49 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17’640.66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17’686.73 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 18’198.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, notierte der SDAX bei 18’486.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, notierte der SDAX bei 16’069.28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.68 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten registriert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Springer Nature (+ 1.54 Prozent auf 23.15 EUR), INDUS (+ 0.88 Prozent auf 34.55 EUR), STO SE (+ 0.38 Prozent auf 105.20 EUR), tonies (+ 0.31 Prozent auf 12.92 EUR) und Drägerwerk (+ 0.18 Prozent auf 111.80 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Energiekontor (-3.08 Prozent auf 22.00 EUR), OHB SE (-2.51 Prozent auf 170.80 EUR), Vincorion (-2.17 Prozent auf 15.32 EUR), Ottobock (-2.04 Prozent auf 38.45 EUR) und SMA Solar (-1.97 Prozent auf 46.72 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Springer Nature-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 75’441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5.213 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.52 zu Buche schlagen. Mit 8.92 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch