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17.11.2026 12:22:44
Fresenius SE-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
DZ BANK hat die Fresenius SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal von 58 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Partnerschaft mit WuXi erweitere das Portfolio von Nachahmerprodukten der Biopharmazie und eröffne damit zusätzliches Wachstum in der Zeit nach 2030, schrieb Sven Kürten am Dienstag. Der neue faire Wert berücksichtige zudem die reduzierte Beteiligung am Dialyseanbieter FMC.
Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 12:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.5 Prozent auf 54.13 EUR zu. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 97’325 Aktien. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 10.5 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 10:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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