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KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

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15.05.2026 12:40:06

KWS SAAT SECo Halten

KWS SAAT
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach Neunmonatszahlen von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Inmitten eines schwierigen Umfeldes sei der Saatguthersteller in der Spur geblieben, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf Segment-Ebene sei er von der strukturellen Resilienz des Zuckerrüben-Geschäfts beeindruckt gewesen. Ein möglicher Kurstreiber könnte Ende September das "Gemüse-Seminar" für Investoren und Analysten sein./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
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Halten 		Kurs*:
76.30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
76.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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