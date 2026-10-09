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KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

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09.10.2026 13:52:18

KWS SAAT SECo Halten

KWS SAAT
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein "Veggie Day 2026" habe die erhofften Details zur Gemüse-Strategie des Saatgutproduzenten geliefert, schrieb Axel Herlinghaus in einer Studie am Freitag. KWS habe detailliert die übergeordnete Strategie, die neun fokussierten Gemüse-Segmente und die im Aufbau befindliche Produktpalette sowie die Innovations-Pipeline beleuchtet. Er habe daher die Umsatzschätzungen angehoben./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
69.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
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13:52 KWS SAAT Halten DZ BANK
02.10.26 KWS SAAT Add Baader Bank
28.09.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
23.09.26 KWS SAAT Add Baader Bank
20.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
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