KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
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KWS SAAT SECo Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein "Veggie Day 2026" habe die erhofften Details zur Gemüse-Strategie des Saatgutproduzenten geliefert, schrieb Axel Herlinghaus in einer Studie am Freitag. KWS habe detailliert die übergeordnete Strategie, die neun fokussierten Gemüse-Segmente und die im Aufbau befindliche Produktpalette sowie die Innovations-Pipeline beleuchtet. Er habe daher die Umsatzschätzungen angehoben./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
68.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
69.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
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Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|13:52
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|13:52
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
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|Baader Bank
|23.09.26
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|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.05.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|13:52
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|63.80
|0.79%
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