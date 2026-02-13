KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
KWS SAAT SECo Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für KWS Saat von 74 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anhaltend herausfordernden Bedingungen auf den globalen Agrarmärkten hätten den deutschen Saatgut-Hersteller veranlasst, sein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2025/26 nach unten anzupassen, schrieb Axel Herlinghaus am Montag im Nachgang der jüngsten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Weg in eine vielversprechende Zukunft sei etwas rauer als erwartet./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
63.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
63.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
12.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.02.26
|KWS SAAT-Aktie tiefer: Umsatzprognose gekappt - Agrarmarkt bleibt gedämpft (AWP)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12.02.26
|EQS-News: KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2025/2026 und aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-News: KWS publishes results for the first half 2025/2026 and updates forecast for the fiscal year (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|13:20
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|08:55
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|57.60
|0.88%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:01
|
UBS AG
Nutrien Neutral
|13:59
|
UBS AG
Akzo Nobel Neutral
|13:59
|
UBS AG
Air Liquide Buy
|13:58
|
UBS AG
Bayer Neutral
|13:58
|
UBS AG
K+S Sell
|13:57
|
UBS AG
LANXESS Sell
|13:57
|
UBS AG
Brenntag Sell