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17.11.2026 12:43:44
Richemont-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Hold
Die Richemont-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Hold" belassen. Zwar habe der Luxuskonzern im zweiten Geschäftsquartal auch von erstatteten Importzöllen profitiert, schrieb Nick Anderson in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Aber auch operativ habe das Unternehmen Stärke gezeigt. Das Wachstum sei vor allem von den Volumina angetrieben worden. Richemont sei Profiteur einer KI-getriebenen Zunahme von Reichtum, das sei allerdings mit Risiken behaftet.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Richemont-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 12:27 Uhr rutschte die Richemont-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0.2 Prozent auf 173.60 CHF ab. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 2.07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 139’870 Richemont-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 3.5 Prozent nach oben. Experten prognostizieren, dass Richemont die Bilanz für Q4 2027 am 14.05.2027 vorlegt.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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