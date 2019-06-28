Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’815 0.3%  SPI 17’594 0.3%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’503 0.2%  Euro 0.9333 -0.1%  EStoxx50 5’599 0.5%  Gold 4’162 0.7%  Bitcoin 70’135 -0.6%  Dollar 0.8062 -0.1%  Öl 62.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Top News
TKMS-Aktie setzt dank Analysten die Erholung fort
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
BYD-Aktie mit Kursrally zur Wochenmitte: Was den Tesla-Rivalen antreibt
DroneShield-Aktie trotz Untersicherheiten nicht zu stoppen
Aroundtown-Aktie nimmt trotzdem ab: Immobilienkonzern kehrt dank Bewertungsgewinnen in die Gewinnzone zurück
Suche...
eToro entdecken

KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

70.00
CHF
0.80
CHF
1.16 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.11.2025 10:00:53

KWS SAAT SECo Halten

KWS SAAT
63.11 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 70 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der erstmalige Kapitalmarkttag des Saatgutherstellers habe tiefe Einblicke in die sehr gut gefüllte Produkt-Pipeline gegeben, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dazu habe KWS eine intensivere Kostendisziplin sowie einen verstärkten Fokus auf den freien Barmittelzufluss angekündigt. Er habe seine Umsatzprognosen aber noch nicht angehoben, da er die Übersetzung von Innovationen in Produkte und Umsätze abwarten wolle, betonte der Experte./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
66.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
67.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse