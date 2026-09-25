KWS SAAT 66.53 CHF -0.27% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 76 Euro belassen. Der Saatguthersteller habe trotz des schwierigen Agrarumfelds ein respektables Geschäftsjahr hinter sich, doch die Anleger "warten auf sichtbare Zeichen eines Gemüse-Schubs", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Investoren hätten sich "eine kraftvollere Guidance für 2026/27 gewünscht"./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.