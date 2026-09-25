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KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

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28.09.2026 15:57:47

KWS SAAT SECo Halten

KWS SAAT
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 76 Euro belassen. Der Saatguthersteller habe trotz des schwierigen Agrarumfelds ein respektables Geschäftsjahr hinter sich, doch die Anleger "warten auf sichtbare Zeichen eines Gemüse-Schubs", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Investoren hätten sich "eine kraftvollere Guidance für 2026/27 gewünscht"./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
70.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
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15:57 KWS SAAT Halten DZ BANK
23.09.26 KWS SAAT Add Baader Bank
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15.05.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
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