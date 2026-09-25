KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
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KWS SAAT SECo Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 76 Euro belassen. Der Saatguthersteller habe trotz des schwierigen Agrarumfelds ein respektables Geschäftsjahr hinter sich, doch die Anleger "warten auf sichtbare Zeichen eines Gemüse-Schubs", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Investoren hätten sich "eine kraftvollere Guidance für 2026/27 gewünscht"./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Halten
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
68.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
70.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
15:58
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
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09:28
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
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25.09.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
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25.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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25.09.26
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25.09.26
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24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|15:57
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15:57
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|20.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|10.07.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.05.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|16.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|15:57
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|66.30
|1.69%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:57
|
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|15:36
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