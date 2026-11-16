SDAX 701259 / DE0009653386
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16.11.2026 17:58:15
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beendet die Montagssitzung im Plus
Der SDAX ging kaum verändert aus dem Handelstag.
Schlussendlich ging der SDAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 17’763.91 Punkten aus dem Montagshandel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 88.502 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0.243 Prozent fester bei 17’780.64 Punkten, nach 17’737.60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’920.42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’750.15 Zählern.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’198.27 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’633.51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 16’148.75 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell grenke (+ 5.56 Prozent auf 12.52 EUR), SMA Solar (+ 5.30 Prozent auf 47.66 EUR), pbb (+ 3.94 Prozent auf 2.69 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3.60 Prozent auf 76.35 EUR) und Mutares (+ 2.71 Prozent auf 28.40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Hypoport SE (-4.45 Prozent auf 88.10 EUR), Medios (-4.41 Prozent auf 10.40 EUR), Dürr (-4.15 Prozent auf 15.72 EUR), SGL Carbon SE (-3.52 Prozent auf 4.66 EUR) und tonies (-3.30 Prozent auf 12.88 EUR).
Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 726’826 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.213 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf
2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8.70 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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