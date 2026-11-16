Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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Fresenius SECo Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius nach Zahlen zum dritten Quartal von 58 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Partnerschaft mit WuXi erweitere das Portfolio von Nachahmerprodukten der Biopharmazie und eröffne damit zusätzliches Wachstum in der Zeit nach 2030, schrieb Sven Kürten am Dienstag. Der neue faire Wert berücksichtige zudem die reduzierte Beteiligung am Dialyseanbieter FMC./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Kaufen
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
53.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
54.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
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|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
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|DZ BANK
|10.11.26
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|09.11.26
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|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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