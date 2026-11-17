|Krypto-Marktbericht
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17.11.2026 12:43:06
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagmittag um 0,61 Prozent auf 64.504,12 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 64.899,60 US-Dollar.
Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 8,60 EUR beträgt die Performance seit Auflage -6,8 Prozent.
Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,69 Prozent auf 44,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 44,42 US-Dollar.
Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,51 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:31 auf 1.810,51 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.819,82 US-Dollar wert war.
Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 209,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (208,25 US-Dollar).
Daneben steigt Ripple um 1,09 Prozent auf 0,9633 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9529 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Monero um 3,44 Prozent auf 508,58 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 491,69 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1535 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1527 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,1386 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1374 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Tron-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Tron um 0,16 Prozent auf 0,3055 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3050 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:31 gibt Binancecoin um 0,04 Prozent auf 590,10 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 590,32 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0588 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0589 US-Dollar beziffert.
Daneben steigt Solana um 2,04 Prozent auf 72,86 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 71,40 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Avalanche um 1,38 Prozent auf 7,194 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 7,096 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 9,115 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagmittag um 0,75 Prozent auf 9,183 US-Dollar gestiegen.
Zudem gewinnt Sui am Dienstagmittag hinzu. Um 1,34 Prozent auf 0,7277 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sui-Kurs bei 0,7181 US-Dollar.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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