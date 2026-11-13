Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX letztendlich schwächer

Am Freitag notierte der SDAX via XETRA letztendlich 1.08 Prozent leichter bei 17’758.85 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.836 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.340 Prozent auf 17’892.62 Punkte an der Kurstafel, nach 17’953.63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17’892.62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17’725.50 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0.505 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’067.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, stand der SDAX bei 18’553.07 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 16’209.14 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2.32 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. 15’733.78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit ProCredit (+ 7.53 Prozent auf 10.00 EUR), Eckert Ziegler (+ 5.79 Prozent auf 15.34 EUR), HelloFresh (+ 3.70 Prozent auf 3.00 EUR), grenke (+ 3.67 Prozent auf 11.86 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 3.47 Prozent auf 34.30 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen GFT SE (-10.31 Prozent auf 26.10 EUR), Vincorion (-8.63 Prozent auf 15.25 EUR), SMA Solar (-8.23 Prozent auf 45.26 EUR), OHB SE (-8.10 Prozent auf 177.00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7.35 Prozent auf 23.70 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’687’611 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.160 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch