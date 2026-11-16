Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Montagmittag steigen

Um 12:09 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0.92 Prozent auf 17’900.22 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 88.502 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.243 Prozent fester bei 17’780.64 Punkten in den Montagshandel, nach 17’737.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’900.22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’753.19 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’198.27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 18’633.51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 16’148.75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7.34 Prozent auf 48.58 EUR), pbb (+ 4.64 Prozent auf 2.71 EUR), grenke (+ 4.55 Prozent auf 12.40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4.55 Prozent auf 77.05 EUR) und INDUS (+ 2.93 Prozent auf 35.15 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Dürr (-2.32 Prozent auf 16.02 EUR), Medios (-2.21 Prozent auf 10.64 EUR), Sixt SE St (-1.56 Prozent auf 72.35 EUR), SGL Carbon SE (-1.55 Prozent auf 4.75 EUR) und CANCOM SE (-1.45 Prozent auf 20.40 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 237’427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.213 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2.40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch