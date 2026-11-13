Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schwächer

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.87 Prozent schwächer bei 17’797.92 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90.836 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.340 Prozent tiefer bei 17’892.62 Punkten, nach 17’953.63 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17’750.29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17’892.62 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 0.286 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, notierte der SDAX bei 18’067.85 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 18’553.07 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Wert von 16’209.14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.55 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Eckert Ziegler (+ 7.17 Prozent auf 15.54 EUR), ProCredit (+ 6.02 Prozent auf 9.86 EUR), secunet Security Networks (+ 3.82) Prozent auf 201.00 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 3.62 Prozent auf 34.35 EUR) und grenke (+ 3.50 Prozent auf 11.84 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil GFT SE (-9.79 Prozent auf 26.25 EUR), pbb (-7.74 Prozent auf 2.57 EUR), SMA Solar (-6.85 Prozent auf 45.94 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6.80 Prozent auf 23.84 EUR) und Vincorion (-6.59 Prozent auf 15.59 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’229’901 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.160 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch