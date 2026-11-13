SDAX 701259 / DE0009653386
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Bewegung
|
13.11.2026 15:58:17
Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schwächer
Anleger in Frankfurt treten am Freitagnachmittag den Rückzug an.
Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.87 Prozent schwächer bei 17’797.92 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90.836 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.340 Prozent tiefer bei 17’892.62 Punkten, nach 17’953.63 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 17’750.29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17’892.62 Einheiten.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 0.286 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, notierte der SDAX bei 18’067.85 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 18’553.07 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Wert von 16’209.14 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.55 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Eckert Ziegler (+ 7.17 Prozent auf 15.54 EUR), ProCredit (+ 6.02 Prozent auf 9.86 EUR), secunet Security Networks (+ 3.82) Prozent auf 201.00 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 3.62 Prozent auf 34.35 EUR) und grenke (+ 3.50 Prozent auf 11.84 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil GFT SE (-9.79 Prozent auf 26.25 EUR), pbb (-7.74 Prozent auf 2.57 EUR), SMA Solar (-6.85 Prozent auf 45.94 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6.80 Prozent auf 23.84 EUR) und Vincorion (-6.59 Prozent auf 15.59 EUR).
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’229’901 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.160 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der SDAX-Titel
Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Eckert & Ziegler am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17’737.60
|-1.20%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.