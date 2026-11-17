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17.11.2026 12:37:44
Infineon-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Infineon-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Aleksander Peterc.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Infineon mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Im Nachgang der Messe Electronica 2026 in München schrieb Analyst Aleksander Peterc am Montag: Der Bereich Robotic sei zunächst eine Frage von Daten, Software und konkreten Anwendung, bevor die Volumina in den Vordergrund rückten. Unternehmen wie Melexis, STMicro und Infineon weiteten ihre Portfolios für Sensorik, Steuerung und Leistungselektronik auf den Robotik-Bereich aus. Das Marktpotenzial für die dort einsetzbaren Komponenten sei attraktiv, doch Aspekte wie Geschicklichkeit, Systemintegration und der praktische Einsatz stellten weiterhin Hürden dar. Peterc sieht eher langfristiges Potenzial und weniger eine wesentliche Triebfeder für das Jahr 2027.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Infineon befand sich um 12:21 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.2 Prozent auf 48.67 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 68.50 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1’046’873 Infineon-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 30.0 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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