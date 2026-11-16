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SDAX-Entwicklung 16.11.2026 15:58:29

SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich fester

SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich fester

SDAX-Handel am Montagnachmittag.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.49 Prozent stärker bei 17’825.15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88.502 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.243 Prozent höher bei 17’780.64 Punkten in den Montagshandel, nach 17’737.60 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17’753.19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 17’920.42 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 18’198.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’633.51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 16’148.75 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2.70 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6.14 Prozent auf 48.04 EUR), pbb (+ 4.25 Prozent auf 2.70 EUR), grenke (+ 4.22 Prozent auf 12.36 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3.66 Prozent auf 76.40 EUR) und Vincorion (+ 2.89 Prozent auf 15.69 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Medios (-3.86 Prozent auf 10.46 EUR), SGL Carbon SE (-2.69 Prozent auf 4.70 EUR), Dürr (-2.56 Prozent auf 15.98 EUR), Stabilus SE (-2.18 Prozent auf 14.38 EUR) und Hypoport SE (-2.01 Prozent auf 90.35 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die PATRIZIA SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 430’199 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.213 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.70 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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