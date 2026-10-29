KION GROUP 30.85 CHF -3.04% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 52 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sprach in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum finalen Quartalsbericht von negativen Effekten im Geschäftsmix. Er sieht im vierten Quartal noch keine Margenverbesserung. Aus Bewertungsgründen bleibt er allerdings bei seiner Kaufempfehlung./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.