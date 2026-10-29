KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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30.10.2026 12:55:59
KION GROUP Buy
KION GROUP
30.85 CHF -3.04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 52 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sprach in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum finalen Quartalsbericht von negativen Effekten im Geschäftsmix. Er sieht im vierten Quartal noch keine Margenverbesserung. Aus Bewertungsgründen bleibt er allerdings bei seiner Kaufempfehlung./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.79 €
|
Abst. Kursziel*:
55.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.79%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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