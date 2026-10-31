KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum dritten Quartal von 48 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die Profitabilität im Geschäft mit Staplern im kommenden Jahr sei weiterhin Vorsicht angezeigt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte die Schätzungen, hielt aber aus Bewertungsgründen an seinem positiven Anlagevotum fest./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 07:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32.54 €
|
Abst. Kursziel*:
38.29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.33%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
Analysen zu KION GROUP AG
|10:06
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|29.81
|-4.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:50
|
RBC Capital Markets
Ryanair Outperform
|10:43
|
Jefferies & Company Inc.
BAT Buy
|10:32
|
Jefferies & Company Inc.
Fresenius Buy
|10:27
|
Bernstein Research
JCDecaux Market-Perform
|10:22
|
Bernstein Research
Ströer Market-Perform
|10:13
|
Bernstein Research
Ströer Market-Perform
|10:11
|
Bernstein Research
GSK Outperform