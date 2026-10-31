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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum dritten Quartal von 48 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die Profitabilität im Geschäft mit Staplern im kommenden Jahr sei weiterhin Vorsicht angezeigt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte die Schätzungen, hielt aber aus Bewertungsgründen an seinem positiven Anlagevotum fest./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 07:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 07:17 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.