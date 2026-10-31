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KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

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02.11.2026 10:06:02

KION GROUP Outperform

KION GROUP
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum dritten Quartal von 48 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die Profitabilität im Geschäft mit Staplern im kommenden Jahr sei weiterhin Vorsicht angezeigt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte die Schätzungen, hielt aber aus Bewertungsgründen an seinem positiven Anlagevotum fest./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 07:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 07:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
32.54 € 		Abst. Kursziel*:
38.29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.33%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
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