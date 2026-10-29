Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’794 0.3%  SPI 20’827 0.2%  Dow 52’343 -0.3%  DAX 25’886.9900 -0.6%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’155 -0.8%  Gold 3’979.1400 -1.1%  Bitcoin 63’796.9 -0.7%  Dollar 0.8219 -0.1%  Öl 117.4 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Tokenisiertes Gold vor dem Durchbruch? World Gold Council sieht Milliardenmarkt
Aktien von AMD, NVIDIA, Micron & Co. tiefrot: Schwacher PC-Ausblick von Intel belastet Chip-Aktien
Tesco zieht sich aus Tschechien und der Slowakei zurück und verkauft an Ahold Delhaize - Aktien im Plus
PUMA-Aktie mit Kursrally: Konzern konkretisiert Ausblick auf operatives Minus 2026
Intesa-Aktie im Minus: Rückschlag für Monte dei Paschi – Aktionäre verweigern Abwehrplan gegen Intesa
Suche...
ETF Sparplan

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

30.99
CHF
-0.09
CHF
-0.29 %
11:31:56
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2026 10:35:39

KION GROUP Buy

KION GROUP
30.94 CHF -2.76%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Kion nach den Resultaten des dritten Quartals von 54 auf 52 Euro gesenkt,die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten habe keine kurzfristigen Treiber für die ITS-Sparte geliefert, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Die Gewinnmarge dürfte sich 2027 kaum verbessern im Vergleich zu Ende 2026. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.76 € 		Abst. Kursziel*:
54.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54.26%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KION GROUP AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
29.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
29.10.26 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 KION GROUP Kaufen DZ BANK
15.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen