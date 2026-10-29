KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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KION GROUP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Kion nach den Resultaten des dritten Quartals von 54 auf 52 Euro gesenkt,die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten habe keine kurzfristigen Treiber für die ITS-Sparte geliefert, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Die Gewinnmarge dürfte sich 2027 kaum verbessern im Vergleich zu Ende 2026. Der Experte senkte seine Gewinnerwartungen./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.76 €
|
Abst. Kursziel*:
54.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.26%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
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29.10.26
|EQS-News: KION steigert Umsatz und Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 getrieben von Intelligent Automation Solutions (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-News: KION grows revenue and profitability in the first nine months driven by Intelligent Automation Solutions (EQS Group)
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27.10.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
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23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
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23.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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21.10.26
|EQS-News: KION demonstriert auf der NVIDIA GTC Berlin 2026, wie Physical AI messbaren Kundennutzen schafft (EQS Group)
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21.10.26
|EQS-News: KION showcases how Physical AI delivers measurable customer value at NVIDIA GTC Berlin 2026 (EQS Group)
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20.10.26
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Analysen zu KION GROUP AG
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