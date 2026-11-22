|Krypto-Investition im Blick
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22.11.2026 11:03:09
Aptos: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Bei einem frühen Aptos-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 21.11.2025 war Aptos 2.393 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in APT investierten, hätten nun 417.83 Aptos im Portfolio. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0.3709 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154.97 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 84.50 Prozent verringert.
Am 20.11.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.3707 USD. Bei 2.346 USD erreichte die Kryptowährung am 24.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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