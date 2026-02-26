KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
KION GROUP Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aufträge lägen um zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität des Anbieters von Logistiktechnik sei in beiden Konzernsegmenten niedriger gewesen als erwartet. Stark sei hingegen der Free Cashflow ausgefallen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Underperform
Unternehmen:
KION GROUP AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
59.15 €
Abst. Kursziel*:
-13.78%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
58.35 €
Abst. Kursziel aktuell:
-12.60%
Analyst Name::
Lucas Ferhani
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
Analysen zu KION GROUP AG
|09:27
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|08:50
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
