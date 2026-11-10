MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

KION GROUP-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.66 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die KION GROUP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.159 KION GROUP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (35.28 EUR), wäre die Investition nun 111.43 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 11.43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von KION GROUP belief sich zuletzt auf 4.50 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Papiere fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des KION GROUP-Anteils belief sich damals auf 24.19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch