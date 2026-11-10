|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler KION GROUP-Einstieg?
|
10.11.2026 10:02:07
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie gebracht.
KION GROUP-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.66 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die KION GROUP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.159 KION GROUP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (35.28 EUR), wäre die Investition nun 111.43 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 11.43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von KION GROUP belief sich zuletzt auf 4.50 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Papiere fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des KION GROUP-Anteils belief sich damals auf 24.19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
04.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Analysten sehen für KION GROUP-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
29.10.26
|KION-Aktie dennoch im Plus: Gabelstapler-Hersteller hinkt Marktwachstum hinterher - Vorläufige Zahlen bestätigt (AWP)
|
29.10.26
|EQS-News: KION steigert Umsatz und Profitabilität in den ersten neun Monaten 2026 getrieben von Intelligent Automation Solutions (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-News: KION grows revenue and profitability in the first nine months driven by Intelligent Automation Solutions (EQS Group)
Analysen zu KION GROUP AG
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX deutlich im Plus -- Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.