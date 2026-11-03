Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’968 -0.4%  SPI 21’085 -0.3%  Dow 51’821 -2.9%  DAX 26’325 -0.4%  Euro 0.9153 -0.3%  EStoxx50 6’232 -0.6%  Gold 4’105 1.0%  Bitcoin 61’943 -5.8%  Dollar 0.8144 -0.3%  Öl 97.4 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Holcim1221405Zurich Insurance1107539Roche149905998ABB1222171Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Gold vs. Bitcoin: CZ entfacht viralen Schlagabtausch mit Peter Schiff
Aktien von Goldman Sachs und JPMorgan: Werden die Grossbanken zunehmend zu KI-Titeln?
Kühne+Nagel-Aktie: Drei neue Länderchefs benannt
Commerzbank-Aktie verliert: Höherer Gewinn, aber Dämpfer beim Zinsüberschuss
RENK überzeugt mit besserer Marge und starkem Ordereingang: Was das für die Aktie bedeutet
Suche...
ETF Sparplan

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

30.30
CHF
-0.97
CHF
-3.10 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 17:28:12

KION GROUP Overweight

KION GROUP
31.03 CHF -2.43%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 55,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine neue Segmentstruktur sollte bei dem Gabelstapler- und Lagertechnik-Hersteller für mehr Transparenz im Industriegeschäft sorgen, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ließ allerdings neben den Zahlen auch eine Gewinnwarnung des Unternehmens in sein Modell einfließen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34.04 € 		Abst. Kursziel*:
63.04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63.52%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KION GROUP AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17:28 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
30.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 KION GROUP Buy Warburg Research
29.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen