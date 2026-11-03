KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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KION GROUP Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 55,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine neue Segmentstruktur sollte bei dem Gabelstapler- und Lagertechnik-Hersteller für mehr Transparenz im Industriegeschäft sorgen, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ließ allerdings neben den Zahlen auch eine Gewinnwarnung des Unternehmens in sein Modell einfließen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.04 €
|
Abst. Kursziel*:
63.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.52%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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