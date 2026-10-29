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KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

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29.10.2026 12:08:19

KION GROUP Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kion nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate entsprächen den schon bekannten Eckdaten, neu sei der etwas enttäuschende Auftragseingang, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
34.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.25%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
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