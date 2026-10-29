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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kion nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate entsprächen den schon bekannten Eckdaten, neu sei der etwas enttäuschende Auftragseingang, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:16 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.