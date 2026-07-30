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30.07.2026 10:58:41

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Kennziffern des Gabelstapler-Herstellers hätten weitgehend mit den Erwartungen übereingestimmt, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausblicks-Spanne sei verengt worden und nähere sich der Konsensschätzung./rob/edh/jha;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
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