KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
KION GROUP Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Update-Call des Gabelstapler-Herstellers sei insgesamt eher enttäuschend ausgefallen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz im vierten Quartal scheine weitgehend den Markterwartungen zu entsprechen, Auftragseingang und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) lägen hingegen darunter./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Underperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
61.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.68%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
62.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.07%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
26.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.01.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.01.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)