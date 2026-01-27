KION GROUP 56.72 CHF -1.72% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Update-Call des Gabelstapler-Herstellers sei insgesamt eher enttäuschend ausgefallen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz im vierten Quartal scheine weitgehend den Markterwartungen zu entsprechen, Auftragseingang und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) lägen hingegen darunter./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



