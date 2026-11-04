Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1.28 Prozent höher bei 31’136.84 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 344.731 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30’744.93 Zählern und damit 0.005 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30’743.36 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31’297.03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30’699.02 Punkten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2.13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der MDAX bei 30’450.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’559.91 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Stand von 29’427.53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.507 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Aroundtown SA (+ 6.23 Prozent auf 1.60 EUR), CTS Eventim (+ 5.19 Prozent auf 63.80 EUR), Nordex (+ 4.83 Prozent auf 40.84 EUR), Lufthansa (+ 4.35 Prozent auf 8.10 EUR) und KION GROUP (+ 3.71 Prozent auf 34.96 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AIXTRON SE (-6.25 Prozent auf 32.08 EUR), JENOPTIK (-5.16 Prozent auf 37.50 EUR), Elmos Semiconductor (-4.80 Prozent auf 119.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.70 Prozent auf 49.32 EUR) und Siltronic (-3.78 Prozent auf 57.25 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6’194’646 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 41.683 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch