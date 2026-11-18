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Dr. Mohsen Sohi legt Aufsichtsratsvorsitz der KION GROUP AG zum Jahresende nieder (News mit Zusatzmaterial)



18.11.2026 / 09:59 CET/CEST

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Dr. Mohsen Sohi legt Aufsichtsratsvorsitz der KION GROUP AG zum Jahresende nieder

Dr. Mohsen Sohi legt sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 nieder

Suche nach einer Nachfolge läuft

Frankfurt am Main, 18. November 2026 – Dr. Mohsen Sohi wird sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats der KION GROUP AG aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 niederlegen und aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet. Sollte diese bis zum Jahresende noch nicht abgeschlossen sein, wird der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat vorschlagen, Sherry Aaholm, die derzeitige Vorsitzende des Technologie- und Innovationsausschusses, übergangsweise zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen.

„Nach sorgfältiger Abwägung und einer Neubewertung meiner persönlichen und beruflichen Prioritäten habe ich mich entschieden, mein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats aufgrund der damit verbundenen zeitlichen Anforderungen niederzulegen. Über diese Entscheidung habe ich den Aufsichtsrat Anfang Oktober informiert und seitdem intensiv einen geordneten Übergang vorbereitet“, sagt Dr. Mohsen Sohi. „Diese Entscheidung steht nicht im Zusammenhang mit unterschiedlichen Auffassungen innerhalb des Aufsichtsrats oder mit dem Vorstand. Ich danke dem gesamten Aufsichtsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche KION für die Zukunft alles Gute.“ Dr. Mohsen Sohi ergänzt: „Sherry Aaholm ist ein sehr geschätztes Mitglied des Aufsichtsrats und wird KION gut durch die Übergangsphase begleiten.“

„Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für KION eine wichtige Phase, die von erheblichen Veränderungen im gesamten Konzern geprägt war. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Dr. Mohsen Sohi für seinen engagierten Einsatz und sein grosses persönliches Engagement in dieser Zeit. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute,” sagt Özcan Pancarci, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Dr. Mohsen Sohi ist seit Mai 2025 Vorsitzender des Aufsichtsrats von KION. Zuvor war er bis Mitte 2025 CEO der Freudenberg SE.

Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der grösste Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrösste Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Grösse in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro.

Aktuelles Bildmaterial zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kionmediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(cs)

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