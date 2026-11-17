Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die KION GROUP-Anteile bei 101.65 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.838 KION GROUP-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 33.31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 327.69 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67.23 Prozent verringert.

KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.39 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2013 wurden KION GROUP-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die KION GROUP-Aktie bei 24.19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch