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17.11.2026 10:02:05
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die KION GROUP-Anteile bei 101.65 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.838 KION GROUP-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 33.31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 327.69 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67.23 Prozent verringert.
KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.39 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2013 wurden KION GROUP-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die KION GROUP-Aktie bei 24.19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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