KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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20.11.2026 07:33:54
KION GROUP Hold
KION GROUP
27.88 CHF -4.02%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 47 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenaussichten für den Bereich Industrial Trucks
& Services (ITS) seien mau für 2027, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Der Auftragseingang im dritten Quartal sei eine negative Überraschung gewesen. Das Wirtschaftsumfeld bleibe ohnehin herausfordernd./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31.76 €
|
Abst. Kursziel*:
13.35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.32%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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03.11.26
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