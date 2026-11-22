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Sui wurde am 21.11.2025 zu einem Wert von 1.392 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 7’185.56 Sui. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.6483 USD), wäre die Investition nun 4’658.05 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 53.42 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.11.2026 bei 0.6483 USD. Am 06.01.2026 erreichte Sui sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.906 USD.

Redaktion Finanzen.net