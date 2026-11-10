Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.90 Prozent höher bei 31’351.00 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 344.799 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.754 Prozent auf 31’307.02 Punkte an der Kurstafel, nach 31’072.75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31’267.75 Punkte, das Tageshoch hingegen 31’488.77 Zähler.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der MDAX auf 29’989.90 Punkte taxiert. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 32’251.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der MDAX bei 29’141.20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.20 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Zähler.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.54 Prozent auf 48.02 EUR), Siltronic (+ 4.47 Prozent auf 54.95 EUR), KION GROUP (+ 3.77 Prozent auf 36.61 EUR), DEUTZ (+ 3.14 Prozent auf 10.17 EUR) und AUMOVIO (+ 2.86 Prozent auf 32.35 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil JENOPTIK (-4.24 Prozent auf 35.72 EUR), Elmos Semiconductor (-3.32 Prozent auf 116.60 EUR), Nordex (-2.79 Prozent auf 41.76 EUR), K+S (-2.38 Prozent auf 13.12 EUR) und Nemetschek SE (-1.75 Prozent auf 64.45 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’858’874 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 41.692 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 4.29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8.48 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch