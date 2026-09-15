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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Die neuen Planungen der Franzosen bis 2029 lägen durch die Bank etwas höher als bisher, schrieb Ben Cohen am Dienstag. Die avisierte Eigenkapitalrendite bleibe allerdings etwas hinter den Erwartungen zurück./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 02:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 02:14 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.