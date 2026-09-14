NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 349 auf 366 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der jährliche Pharmatag am 28. September werde sicher informativ, dürfte aber an der Anlagestory nichts ändern, schrieb James Quigley am Dienstag. Er rechnet zunächst nicht mit Veränderungen am Konsens, passte aber seine Schätzungen für das Medikament Giredestrant an./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 06:15 / BST

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