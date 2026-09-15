|Finanzierungspaket
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15.09.2026 09:28:00
Partners Group-Aktie tiefer: Privatmarktspezialist finanziert für Bregal Unternehmerkapital (BU) den Kauf von MDT
Der Privatmarktspezialist Partners Group hat ein Finanzierungspaket in Höhe von über 300 Millionen Euro für die Übernahme des deutschen Gebäudetechnikers MDT geschnürt.
MDT wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen ist laut einer Mitteilung vom Dienstag auf die Herstellung von Smart-Building-Komponenten spezialisiert.
Das Angebot von MDT umfasst den Angaben zufolge kabelgebundene und kabellose Komponenten, Design-Sensoren sowie cloudbasierte Managementlösungen. Diese regeln die Automatisierung und Steuerung verschiedener Funktionen wie Heizung, Lüftung und Beleuchtung sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsgebäuden.
Im Rahmen solcher Finanzierungspakete hat Partners Group den Angaben zufolge im Jahr 2026 bisher 23 Investitionen getätigt. Das Gesamtvolumen der Direktkreditstrategie betrage mittlerweile fast 2 Milliarden Euro.
An der SIX verliert die Partners Group-Aktie zeitweise 1,84 Prozent auf 629,60 CHF.
sta/to
Zürich (awp)
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