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15.09.2026 09:45:17
AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Das höhere Gewinnsteigerungstempo decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Farooq Hanif am Dienstag anlässlich der Ziele vom Investorentag. Die Franzosen legten aber größeres Augenmerk auf Wachstum, insbesondere in der Lebensversicherung./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 07:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 07:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 07:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
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Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43.26 €
|
Abst. Kursziel*:
20.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.45%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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