AXA 41.22 CHF -0.07% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Franzosen hätten wie erhofft ein dynamischeres Gewinnsteigerungstempo bis 2029 avisiert, schrieb Philip Kett am Dienstag. Dies sei umso bemerkenswerter, wenn man den Gegenwind für die Preise im Bereich Nicht-Lebensversicherungen berücksichtige./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.