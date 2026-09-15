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15.09.2026 12:07:32
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Franzosen hätten wie erhofft ein dynamischeres Gewinnsteigerungstempo bis 2029 avisiert, schrieb Philip Kett am Dienstag. Dies sei umso bemerkenswerter, wenn man den Gegenwind für die Preise im Bereich Nicht-Lebensversicherungen berücksichtige./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.26 €
|
Abst. Kursziel*:
20.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.97%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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