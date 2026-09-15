arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 1215 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im Auge behalten werden sollte insbesondere die Studie ADAPT Forward 1 einer Vyvgart-Kombinationstherapie gegen die Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis (MG), schrieb Akash Tewari am Dienstag. Der Wirkmechanismus erscheine sinnvoll und die Patientenauswahl sei klug. Tewari geht von einer deutlich höheren Ansprechrate aus als bei alleiniger Gabe von Vyvgart. /rob/ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
861.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
862.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
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