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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 1215 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im Auge behalten werden sollte insbesondere die Studie ADAPT Forward 1 einer Vyvgart-Kombinationstherapie gegen die Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis (MG), schrieb Akash Tewari am Dienstag. Der Wirkmechanismus erscheine sinnvoll und die Patientenauswahl sei klug. Tewari geht von einer deutlich höheren Ansprechrate aus als bei alleiniger Gabe von Vyvgart. /rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.