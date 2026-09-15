Eni 22.69 CHF 0.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Vertrag für das Schwerölfeld Junin-5 in Venezuela treibe sowohl das Wachstum als auch die Wertschöpfung der Italiener an, schrieb Lydia Rainforth am Montag./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.