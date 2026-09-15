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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

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15.09.2026 12:09:13

Eni Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Vertrag für das Schwerölfeld Junin-5 in Venezuela treibe sowohl das Wachstum als auch die Wertschöpfung der Italiener an, schrieb Lydia Rainforth am Montag./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24.05 € 		Abst. Kursziel*:
26.85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24.07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.74%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
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12:09 Eni Overweight Barclays Capital
14.09.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
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08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
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