Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’752 -0.9%  SPI 19’367 -0.9%  Dow 52’421 -0.3%  DAX 25’337 -0.4%  Euro 0.9436 0.0%  EStoxx50 6’235 -0.4%  Gold 4’273 -0.6%  Bitcoin 62’922 -1.6%  Dollar 0.8180 0.1%  Öl 107.8 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Verdreifachung bis 2031: Citi sieht Ex-Bitcoin-Miner TeraWulf als Rechenzentrums-Favorit
Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?
Ölpreis und Fed im Fokus: Darum bewegt sich der Franken kaum zu US-Dollar und Euro
Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten
Danone-Aktie tiefer: Konzern beugt sich bei Namensgebung für Haferdrink dem Bundesgericht
Suche...
ETF Sparplan
Fed im Blick 15.09.2026 11:48:25

Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?

Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?

Kurz vor der Fed-Sitzung am Mittwoch mehren sich die Stimmen, die vor einer Leitzinserhöhung warnen. Dabei gilt diese am Markt längst als ausgemacht.

  • US-Notenbank Fed entscheidet am Mittwoch über die US-Leitzinsen, Erhöhung gilt als wahrscheinlich
  • Hohe Ölpreise und Inflationsdaten erhöhen Druck auf die Fed
  • Ökonom Mark Zandi hält das Risiko eines Fed-Fehlers für deutlich gestiegen

Die US-Notenbank Federal Reserve tagt am Dienstag und Mittwoch dieser Woche, und an den Finanzmärkten gilt eine Zinserhöhung inzwischen als das wahrscheinlichste Ergebnis der Sitzung. Genau diesen Schritt halten jedoch mehrere prominente Ökonomen inzwischen für einen möglichen Fehler, der die Wirtschaft deutlich stärker treffen könnte, als der breite Konsens es derzeit unterstellt.

Ölpreise und Inflationsdaten drehen die Erwartung

Noch vor zehn Tagen hätten Investoren eine Zinsanhebung nur mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent eingepreist, nun liege sie bei rund 92 Prozent, berichtet "MarketWatch". Denn mehrere Faktoren haben die Markterwartungen inzwischen spürbar verschoben: steigende Ölpreise, neu aufgeflammte Spannungen im Nahen Osten und ein am Freitag veröffentlichter Verbraucherpreisbericht, der stärker ausfiel, als Volkswirte erwartet hatten. Händler und Ökonomen gehen daher laut der Nachrichtenseite inzwischen mehrheitlich davon aus, dass Fed-Chef Kevin Warsh seine zuvor angedeutete härtere Linie in dieser Woche tatsächlich umsetzt. Die Leitzins-Entscheidung wird am Mittwoch um 14 Uhr Ostküstenzeit verkündet werden, das entspricht 20:00 Uhr MEZ. Eine Pressekonferenz mit Warsh folgt eine halbe Stunde später.

Moody's-Chefvolkwirt warnt vor einem folgenschweren Fehlgriff der Fed

Die Aufgabe der Notenbank besteht darin, Beschäftigung und Inflation gleichermassen im Blick zu behalten. Eine Zinserhöhung soll die Teuerung bremsen, doch genau hier setzt die Kritik einiger Ökonomen an: Eine zu forsche Straffung könnte die wirtschaftliche Aktivität deutlich stärker abwürgen, als es die Notenbank derzeit einpreist, mit der Folge steigender Entlassungen bis hin zu einer Rezession. Mark Zandi, Chefvolkswirt bei Moody's Analytics, brachte diese Sorge in einem Beitrag auf der Plattform X auf den Punkt: Die Wahrscheinlichkeit eines gravierenden geldpolitischen Fehlgriffs sei unangenehm hoch und nehme weiter zu.

Laut Zandi sei zwar die Inflation mit über 3 Prozent zu hoch, doch ein Grossteil davon sei auf die Folgen höherer Energiepreise und Zölle zurückzuführen. Dies seien Angebotsschocks, die sich nicht durch Zinserhöhungen beheben liessen und die von selbst abklingen dürften, "solange die Inflationserwartungen – wie bisher – verankert bleiben", schreibt der Experte. "Sollte die Fed die Geldpolitik straffen, um die Inflation schneller zu senken, müsste sie das Wachstum unter das Potenzial drücken. Dies ist jedoch kaum möglich, ohne Entlassungen und steigende Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen sowie eine sich selbst verstärkende Negativspirale auszulösen", so Zandi weiter. Eine weitere Möglichkeit wäre laut ihm, den KI-Boom zu bremsen, doch auch das wäre nicht wünschenswert. "Natürlich ist die Fed nicht gezwungen, sich für eine dieser beiden Optionen zu entscheiden; sie kann auch abwarten", beendet der Experte seinen Beitrag - und signalisiert damit, welches Vorgehen er momentan für am besten geeignet hält. Seine Einschätzung widerspricht damit direkt der Markterwartung, die eine Zinserhöhung derzeit weitgehend unhinterfragt einpreist.

Vorgeschichte: Monatelanger Stillstand, wachsender Druck von innen

Eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank in dieser Woche käme allerdings nicht aus heiterem Himmel. Die Fed hatte ihren Leitzins zuvor über fünf Sitzungen in Folge unverändert in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent belassen. Bereits im Sommer hatten jedoch drei regionale Fed-Präsidenten gegen die Mehrheit des Gremiums für eine Anhebung gestimmt und dabei argumentiert, die Inflation sei hartnäckiger, als die offizielle Linie der Notenbank es bis dahin eingeräumt hatte. Ein Kurswechsel wäre damit weniger eine plötzliche Kehrtwende, sondern eher ein Nachgeben gegenüber einem Druck, der sich innerhalb der Notenbank bereits seit Monaten aufgebaut hat.

Die Kehrseite der offiziellen Lesart

Die Fed begründet ihre Politik in der Regel mit dem Ziel, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, und diese Priorität gilt an den Märkten derzeit weitgehend als unstrittig. Doch genau hier setzen auch die Kritiker an: Ihr Einwand lautet, die Notenbank orientiere sich zu stark an nachlaufenden Preisdaten und unterschätze dabei Anzeichen einer bereits schwächelnden Realwirtschaft.

"Die Zinsen unverändert zu lassen, würde zusätzliche Zeit verschaffen, um zu beurteilen, ob es möglicherweise Risse im Fundament des Aufschwungs gibt", schrieb laut "MarketWatch" etwa Carl Tannenbaum, Chefvolkswirt bei Northern Trust. Er beurteilt die Argumente für eine Zinserhöhung als weniger eindeutig als der Markt, gestand aber ein, dass der Fed derzeit keine einfachen Optionen zur Verfügung stehen würden. Auch Steve Englander, Leiter der G10-Devisenanalyse bei Standard Chartered, sieht laut "MarketWatch" widersprüchlichen Tendenzen in den Inflationsdaten und plädiert daher für ein Abwarten, bis die gegensätzlichen Signale nachlassen würden.

Ob die Sorgen der Ökonomen berechtigt sind, lässt sich derzeit nicht abschliessend beurteilen. Die Existenz einer derart offenen Debatte unter etablierten Volkswirten spricht jedoch gegen die Vorstellung, die kommende Entscheidung der Fed sei geldpolitisch eindeutig oder risikofrei.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

US-Inflation bleibt stabil – Kernrate sinkt auf 2,4 Prozent

Bildquelle: spirit of america / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS Aktie News: UBS am Mittag tiefer
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag auf rotem Terrain
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.