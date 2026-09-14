UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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UniCredit Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Unicredit beim Kursziel von 90 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Analyst Pablo de la Torre Cuevas will warten, bis der Nebel rund um die italienische Großbank sich lichtet, wie er am Dienstag schrieb. Der Bewertungsabschlag gegenüber der europäischen Bankenbranche sei gerechtfertigt angesichts der Risiken für die kurzfristige Kapitalentwicklung und der nur schwer berechenbare Gewinnentwicklung im Zuge der Konsolidierung der Commerzbank. Der Experte sieht zunächst kaum Spielraum für steigende Markterwartungen und eine Neubewertung./ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
82.97 €
|
Abst. Kursziel*:
8.47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
82.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.47%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
09:29
|UniCredit Aktie News: UniCredit am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|UniCredit Aktie News: UniCredit gewinnt am Montagmittag (finanzen.ch)
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11.09.26
|Aktien von Commerzbank und UniCredit im Fokus: Übernahmeringen geht weiter - Deutschland pocht auf wichtige Bedingungen (AWP)
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09.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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09.09.26
|UniCredit Aktie News: UniCredit am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
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08.09.26
|UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB stärkt Kapitalquote der italienischen Bank (Dow Jones)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|77.56
|-0.67%
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arGEN-X Buy
|09:45
|
JP Morgan Chase & Co.
AXA Overweight
|09:07
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|09:06
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Sell
|09:06
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold