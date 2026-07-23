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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

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23.07.2026 14:13:42

Iberdrola SA Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Kennziffern des spanischen Versorgers seien besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
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