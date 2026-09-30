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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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Expertenprognosen 30.09.2026 18:00:38

Heidelberg Materials-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Heidelberg Materials-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im vergangenen Monat haben Experten die Heidelberg Materials-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Heidelberg Materials
136.69 CHF 1.66%
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Die Heidelberg Materials-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 236,20 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Heidelberg Materials auf 141,75 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.286,00 EUR101,7622.09.2026
UBS AG230,00 EUR62,2622.09.2026
JP Morgan Chase & Co.225,00 EUR58,7315.09.2026
JP Morgan Chase & Co.225,00 EUR58,7309.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)215,00 EUR51,6808.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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