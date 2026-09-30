Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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30.09.2026 18:00:38
Heidelberg Materials-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Im vergangenen Monat haben Experten die Heidelberg Materials-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Die Heidelberg Materials-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 236,20 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Heidelberg Materials auf 141,75 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|286,00 EUR
|101,76
|22.09.2026
|UBS AG
|230,00 EUR
|62,26
|22.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|225,00 EUR
|58,73
|15.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|225,00 EUR
|58,73
|09.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|215,00 EUR
|51,68
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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